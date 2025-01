Anteprima24.it - VIDEO/ Choc all’evento di Fratelli d’Italia: “Non tutto ciò che era fascismo è negativo”, gli applausi e poi il gelo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa ragione il viceministro Edmondo Cirielli quando dice: “Se io avessi detto le cose che ha detto in questo momento lei, domani sarei su tutti i giornali come un pericoloso fascista”. Ed è stato accontentato. “Nonciò che era” è questa la frasepronunciata dall’on. Roberto Costanzo, nel corso dell’evento organizzato daal Teatro Comunale di San Bartolomeo in Galdo. A far specie è che l’autore di questa ‘uscita’ inopportuna sia stato un dichiarato ‘antifascista’, ma ancor di più a far riflettere dovrebbero essere gliconvinti della numerosa platea di presenti e qualche cenno di adesione. Prima del, quando, il viceministro Edmondo Cirielli, si è affrettato a prendere il microfono per commentare ed in un certo senso prendere le distanze, rimarcando l’inadeguatezza della frase: “Menomale che siamo in democrazia e quando si parla di storia, voglio dire, non si parla di politica.