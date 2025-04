Nintendo Switch 2 prime impressioni dall’evento di Milano

Milano, Nintendo ha finalmente svelato la tanto attesa Switch 2, offrendoci l'occasione di provarla con mano, insieme ad alcuni dei titoli di lancio più emblematici: Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e le versioni ottimizzate di The Legend of .L'articolo Nintendo Switch 2, prime impressioni dall'evento di Milano proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L'Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell'InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni

