LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA | è il momento di Italia-Georgia gli azzurri provano a riscrivere la storia

DIRETTA LIVE17.42 Presa alla cintura per Lombardo che piazza un grande attacco sfiorando il punto.17.41 Cancellato lo yuko al Georgiano!! Si torna in parità.17.41 Yuko del Georgiano che accelera improvvisamente e sorprende l’Italiano, il quale si difende bene e limita i danni.17.40 Si parte!! La finale per l’oro inizia con l’incontro tra Manuel Lombardo e Mikheili Bakhbakhashvili, categoria – 73 kg.17.39 Entrano sul tatami le due formazioni.17.38 Questo il programma degli incontri della finale per l’oro:-73 kgITA Manuel LOMBARDO – GEO Mikheili BAKHBAKHASHVILI-70 kgITA Giorgia STANGHERLIN – GEO Mariam TCHANTURIA-90 kgITA Christian PARLATI – GEO Luka MAISURADZE+70 kgITA Asya TAVANO – GEO Sophio SOMKHISHVILI+90 kgITA Gennaro PIRELLI – GEO Guram TUSHISHVILI-57 kgITA Veronica TONIOLO – GEO Eteri LIPARTELIANI17. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: è il momento di Italia-Georgia, gli azzurri provano a riscrivere la storia Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Presa alla cintura per Lombardo che piazza un grande attacco sfiorando il punto.17.41 Cancellato lo yuko alno!! Si torna in parità.17.41 Yuko delno che accelera improvvisamente e sorprende l’no, il quale si difende bene e limita i danni.17.40 Si parte!! La finale per l’oro inizia con l’incontro tra Manuel Lombardo e Mikheili Bakhbakhashvili, categoria – 73 kg.17.39 Entrano sul tatami le due formazioni.17.38 Questo il programma degli incontri della finale per l’oro:-73 kgITA Manuel LOMBARDO – GEO Mikheili BAKHBAKHASHVILI-70 kgITA Giorgia STANGHERLIN – GEO Mariam TCHANTURIA-90 kgITA Christian PARLATI – GEO Luka MAISURADZE+70 kgITA Asya TAVANO – GEO Sophio SOMKHISHVILI+90 kgITA Gennaro PIRELLI – GEO Guram TUSHISHVILI-57 kgITA Veronica TONIOLO – GEO Eteri LIPARTELIANI17.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l’ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei; Europei di judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: STORIA VERA! Italia in finale per l’oro! Annientata la Russia (che aveva travolto la Francia). 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna di impensierire la Francia nella prova a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Europei ... 🔗oasport.it

Europei judo 2025 oggi in tv: orari 27 aprile, programma, streaming, italiani in gara - Dopo quattro giornate dedicate alle categorie individuali, quest'oggi sarà la gara a squadre miste a chiudere il programma dei Campionati Europei 2025 di ... 🔗oasport.it

Europei di judo, Christian Parlati conquista l’oro nella categoria -90 kg - La terza giornata degli Europei a Podgorica si tinge d'oro grazie a Christian Parlati, che ha dominato la categoria -90 kg. Gli azzurri e le azzurre del judo nelle sole tre prime giornate di gara ... 🔗sport.sky.it