Groenlandia premier Jens-Frederik Nielsen | Trump non ci avrà

Il nuovo primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha dichiarato oggi, domenica 27 aprile, che l'isola artica non sarà mai una "proprietà" da acquistare. Ha criticato, bollandole come "una mancanza di rispetto", le dichiarazioni degli Stati Uniti sull'annessione del territorio autonomo danese. "Non saremo mai e poi mai una proprietà che chiunque può acquistare".

Groenlandia, formato nuovo governo: premier Jens-Frederik Nielsen - Venerdì, nel giorno della controversa visita sull’isola del vicepresidente americano J.D. Vance, la Groenlandia ha ufficialmente formato il nuovo governo supportato da una coalizione di quattro partiti. Chi è il nuovo premier della Groenlandia Il premier sarà Jens-Frederik Nielsen, leader di Demokraatit, vincitore delle ultime elezioni. Nell’accordo – spiega il quotidiano locale Sermitsiaq – le forze di governo affermano di essere unite per un Paese “libero e sicuro”. 🔗lapresse.it

Groenlandia, i Vance atterrati alla base di Pituffik con l'Air Force 2. Il nuovo premier Nielsen: «Visita non mostra rispetto» - Il vicepresidente Usa Vance e sua moglie Usha sono arrivati, insieme alla delegazione americana, in Groenlandia, atterrati alla base di Pituffik con l'Air Force 2. E nasce proprio nel giorno... 🔗ilmessaggero.it

Coalizione di governo in Groenlandia: Jens-Frederik Nielsen nuovo premier - Quattro dei cinque partiti del parlamento groenlandese hanno formato oggi una coalizione di governo. Jens-Frederik Nielsen, leader del partito liberale Demokaatit è il nuovo premier mentre il suo predecessore Múte B. Egede è il responsabile per le tasse e le finanze. L'arrivo del vice presidente statunitense JD Vance sul territorio groenlandese ancor prima che un governo fosse formato ha irritato il nuovo premier: "J. 🔗quotidiano.net

Il premier della Groenlandia inizia la sua visita ufficiale in Danimarca: rafforzare la cooperazione - La visita di due giorni segue quella effettuata nel territorio artico dalla premier danese Mette Frederiksen all'inizio di aprile ... 🔗msn.com

Groenlandia, premier Jens-Frederik Nielsen: "Trump non ci avrà" - (Adnkronos) - Il nuovo primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ha dichiarato oggi, domenica 27 aprile, che l'isola artica non sarà mai una "proprietà" da acquistare. Ha criticato, bolla ... 🔗msn.com

Il premier della Groenlandia risponde a Trump: «Non siamo in vendita» - Il neo eletto capo di governo in Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, è a Copenaghen per la sua prima visita ufficiale in Danimarca dalla sua entrata in carica. 🔗unionesarda.it