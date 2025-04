Morto Massimo Bizzo Santini ex campione della pallacanestro reggiana

pallacanestro reggiana perde un altro pezzo importante della sua Storia quella, in particolare, dei ruggenti anni ’80, quando il sodalizio biancorosso uscì dalla realtà delle serie minori per entrare nell’elite del basket italiano: dove poi è sempre rimasta. E’ passato infatti all’altra riva, ad appena 63 anni, Massimo Santini, “Bizzo” per tutti i tifosi biancorossi e gli appassionati di palla a spicchi. Playmaker della vecchia scuola Santini fu protagonista della scalata della società di via Martiri della Bettola dalle minors, guidato da coach Mondo Vecchi, fino ai massimi campionati. In particolare fu tra coloro che trascinarono le allora Cantine Riunite alla prima storica promozione in serie A2. Ilrestodelcarlino.it - Morto Massimo "Bizzo" Santini, ex campione della pallacanestro reggiana Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Ad appena 48 ore di distanza dalla scomparsa di Leo Ergelini, laperde un altro pezzo importantesua Storia quella, in particolare, dei ruggenti anni ’80, quando il sodalizio biancorosso uscì dalla realtà delle serie minori per entrare nell’elite del basket italiano: dove poi è sempre rimasta. E’ passato infatti all’altra riva, ad appena 63 anni,, “” per tutti i tifosi biancorossi e gli appassionati di palla a spicchi. Playmakervecchia scuolafu protagonistascalatasocietà di via MartiriBettola dalle minors, guidato da coach Mondo Vecchi, fino ai massimi campionati. In particolare fu tra coloro che trascinarono le allora Cantine Riunite alla prima storica promozione in serie A2.

