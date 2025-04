L’Inter reclama un rigore VIDEO Palmeri tuona | Rigore clamoroso su Bisseck negato da Fabbri Che furto che…

L’Inter per 1-0 (gol di Soulè al 22?) rilanciandosi per la corsa al quarto posto, con i nerazzurri che con questo ko, rischiano seriamente di dire addio allo Scudetto. La squadra meneghina nel secondo tempo ha richiesto un calcio .L'articolo L’Inter reclama un Rigore (VIDEO), Palmeri tuona: “Rigore clamoroso su Bisseck negato da Fabbri. Che furto, che.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Roma-Inter, streaming gratis oggi LIVE e diretta tv Serie A: dove vedere Serie ABosco: “Nel 2001 i cocchi della Federazione avevano la maglia giallorossa. La Gazzetta è la cheerleader delL’Inter per il.”Varriale: E’ giusto che sabato il Coni fermi lo sport. Leggi su .com Nel match della 33.a giornata di campionato la Roma ha espugnato il “Meazza” di Milano, sconfiggendoper 1-0 (gol di Soulè al 22?) rilanciandosi per la corsa al quarto posto, con i nerazzurri che con questo ko, rischiano seriamente di dire addio allo Scudetto. La squadra meneghina nel secondo tempo ha richiesto un calcio .L'articoloun),: “suda. Che, che.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Roma-Inter, streaming gratis oggi LIVE e diretta tv Serie A: dove vedere Serie ABosco: “Nel 2001 i cocchi della Federazione avevano la maglia giallorossa. La Gazzetta è la cheerleader delper il.”Varriale: E’ giusto che sabato il Coni fermi lo sport.

Su altri siti se ne discute

Rigore Taremi, clamoroso in Inter Feyenoord! il nerazzurro si tuffa e l’arbitro fischia il penalty: tifosi furiosi sui social – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Rigore Taremi, clamoroso in Inter Feyenoord con un grave errore arbitrale: ecco cosa è successo e le reazioni social Grave errore arbitrale in Inter-Feyenoord: i nerazzurri hanno trovato la rete del 2-1 con un rigore segnato da Calhanoglu e ottenuto da Taremi che, come ben visibile dal replay, non è stato toccato dal giocatore olandese ma si è tuffato. https://twitter. 🔗juventusnews24.com

È già Inter-Bayern Monaco: Zanetti protesta per un rigore all'Infinity League, il VIDEO - A poco più di due settimane dalla gara di andata tra Inter e Bayern Monaco, valida per i quarti di finale di UEFA Champions League, sembrano... 🔗calciomercato.com

Rigore Inter, scoppia la bufera nella sfida contro il Feyenoord! Taremi si tuffa e l’arbitro fischia il penalty: rabbia dei tifosi sui social– VIDEO - Rigore Inter, scoppia la bufera nella sfida contro il Feyenoord! Taremi si tuffa e l’arbitro fischia il penalty – VIDEO Scoppia la bufera sui social, dopo un grave errore arbitrale nel corso del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024/2025, Inter-Feyenoord. I nerazzurri hanno trovato la rete del 2-1 grazie a un […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Fiorentina, discusso il rigore per il tocco di mano di Darmian; Napoli-Inter, moviola, manca un rigore per fallo di McTominay. Anche Dumfries rischia tanto col braccio in area; FINALE Napoli-Inter 1-1: apre Dimarco, pareggia Billing. La sfida scudetto finisce in parità; Inter-Bologna, Pairetto insufficiente: dubbi sul gol, la moviola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bisseck trattenuto in area da Ndicka in Inter-Roma, proteste nerazzurre: cosa è successo - Molte polemiche al 90' da parte della squadra di Inzaghi per il contatto fra il difensore tedesco e l'ivoriano ... 🔗msn.com

VIDEO/ Inter, c’era il rigore su Barella? Costacurta e Di Canio divisi - Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad ... 🔗fcinter1908.it

Napoli-Inter, gli azzurri reclamano un rigore: la moviola del Corriere - L'edizione on line del Corriere dello Sport riporta quanto segue: "Ha protestato tanto il Napoli, chiedendo un rigore durante il primo tempo della sfida-scudetto contro l'Inter. Netto il tocco di ... 🔗msn.com