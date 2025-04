Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi

Pogacar vince oggi 27 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi, la 'Doyenne', la più antica delle classiche monumento del ciclismo, giunta all'edizione numero 111. Lo sloveno del team Uae Emirates, al terzo successo a Liegi, il secondo consecutivo, scatta a poco più di 30 km dalla conclusione sulla Côte de la Redoute e arriva a .L'articolo Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – Tadejoggi 27 aprile la, la 'Doyenne', la più antica delle classiche monumento del ciclismo, giunta all'edizione numero 111. Lo sloveno del team Uae Emirates, al terzo successo a, il secondo consecutivo, scatta a poco più di 30 km dalla conclusione sulla Côte de la Redoute e arriva a .L'articololaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Approfondimenti da altre fonti

Pogacar senza rivali, vince in solitaria la Strade Bianche 2025 e cala il tris - SIENA (ITALPRESS) – Nemmeno la caduta a 50 chilometri dal traguardo, nemmeno la spalla insanguinata. I conti su quali siano i danni si faranno domani, oggi è il momento di festeggiare ancora: Tadej Pogacar riprende da dove aveva lasciato lo scorso anno, ovvero dominando in lungo e in largo. Lo sloveno ha vinto la Strade Bianche 2025, ancora una volta in solitaria: stavolta lo scatto decisivo è arrivato ai -18, ma cambiando l’ordine il risultato resta sempre lo stesso. 🔗unlimitednews.it

Giro delle fiandre 2025, vince Pogacar: Pedersen secondo - Tadej Pogacar ha vinto l’edizione 2025 del Giro delle Fiandre. Il corridore sloveno, già trionfatore alla ‘Ronde Van Vlaanderen’ nel 2023, ha vinto in solitaria dopo aver staccato i diretti rivali sul Paterberg dopo una serie ripetuta di scatti. Per il capitano dell’UAE Team Emirates si tratta dell’ottavo successo in una ‘classica monumento’. Mads Pedersen (Lidl Trek) si è piazzato secondo nella volata ristretta battendo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e il compagno di squadra Jasper Stuyven, quinto. 🔗lapresse.it

Strade Bianche 2025: Pogacar cala il tris e vince in solitaria. Per le donne trionfo di Demi Vollering - Nuova straordinaria impresa dello sloveno Tadej Pogacar che entra da trionfatore in piazza del Campo a Siena con la maglia di campione del mondo L'articolo Strade Bianche 2025: Pogacar cala il tris e vince in solitaria. Per le donne trionfo di Demi Vollering proviene da Firenze Post. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI. POGACAR È INGIOCABILE E CALA IL TRIS! CICCONE È GRANDE 2°, VELASCO 4°, BAGIOLI 6°; Pogacar domina la Liegi! Ciccone ottimo secondo; Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar monumentale, secondo Ciccone; Liegi-Bastogne-Liegi, meraviglioso tris di Pogacar: Giulio Ciccone splendido secondo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il nono Monumento di Pogacar! Stacca tutti e vince la Liegi-Bastogne-Liegi. Eroico Ciccone, secondo - E sono 9, nove classiche Monumento. Da non credere, perché Tadej Pogacar da Komenda, Slovenia, non lontano dalla capitale Lubiana, è appena alla settima stagione da professionista. Nell’era moderna, l ... 🔗gazzetta.it

Ciclismo: Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi - (ANSA) - ROMA, 27 APR - Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi. Per lui si tratta del terzo successo in questa corsa e anche della terza 'classica' di primavera conquistata nel 20 ... 🔗msn.com

Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Pogacar vince in solitaria: battuto Evenepoel - Per lo sloveno è il terzo successo, decisivo l'attacco sulla Cote de la Redoute ai -40 km dal traguardo ... 🔗msn.com