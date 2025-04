Liverpool-Tottenham LIVE 0-1 | la sblocca Solanke

LIVErpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al LIVErpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le. Leggi su Calciomercato.com , 34a giornata di Premier League Basta un solo punto aldi Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liverpool-PSG 0-1 LIVE: gran salvataggio di Nuno Mendes su Salah, poi la sblocca Dembele - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 12` GOL DEL PSG - Barcola cerca Dembele che viene anticipato da Konate, ma il tocco del difensore manda fuori te... 🔗calciomercato.com

LIVE Inghilterra-Francia 0-7, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: la meta di Bielle-Biarrey sblocca il punteggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GALLES DI RUGBY DALLE 15.15 34? Di forza Freeman guadagna una decina di metri, poi Fin Smith prova ad autolanciarsi ma è ottimo il recupero di Gros il quale annulla l’azione. Si riparte con una mischia inglese. 33? La reazione inglese non si fa attendere. I padroni di casa entrano nei ventidue avversari e possono sfruttare una mischia. 🔗oasport.it

Fiorentina-Juventus LIVE 2-0: la sblocca Gosens, raddoppio di Mandragora - Uno dei due big match della 29ª giornata di Serie A è la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus: una partita che i bianconeri non... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

DIRETTA/ Liverpool Tottenham (risultato finale 4-0): Spurs travolti! (6 febbraio 2025). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne