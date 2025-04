Mauro Corona a Verissimo | Senza patente da 2 mesi per il vino

mesi sono Senza patente. Per l'alcol? Per il vino. L'alcol è tragico, il vino è poetico". Mauro Corona, ospite di Verissimo oggi 27 aprile 2025, a Silvia Toffanin risponde alle domande sul rapporto con l'alcol. "Non mi sono sentito dipendente. Ho detto stop e stop è stato. Per l'alcol .L'articolo Mauro Corona a Verissimo: "Senza patente da 2 mesi per il vino" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

