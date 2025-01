Sport.quotidiano.net - Varese, tris in un tempo. L’Oltrepò non resiste

E con questo fanno nove. Il Città disconfigge 3-0al Franco Ossola e amplia la sua serie di risultati positivi consecutivi, continuando a coltivare il sogno di approdare in Lega Pro. Partita senza storia, con i biancorossi che avevano già chiuso la pratica nel primo, segnando tre reti (Barzotti, Banfi e Romero). Il successo permette alla squadra di Roberto Floris di salire a 52 punti lasciando immutato il distacco dalla capolista Bra, vincitrice sul campo amico dell’Attilio Bravi contro il Derthona nel derby piemontese (2-0). Perquinta sconfitta consecutiva e terza di fila senza segnare. La classifica resta deficitaria, con il quintultimo posto a 25 punti. Pareggio beffa per l’altra lombarda del girone, la Vogherese, che pregustava già il ritorno a una vittoria assente dallo scorso 8 dicembre (4-1 casalingo all’Albenga) e si è invece dovuta accontentare di un pareggio per 2-2 con il Fossano, subito in pieno recupero.