Trento caso Pedri | assolto ex primario

15.30 L'exdell'ospedale S.Chiara di,Saverio Tateo,e la sua vice, Liliana Mereu,sono stati assolti con formula piena dal gup didalle accuse di maltrattamenti in concorso e in continuazione nei confronti del personale del reparto. Secondo il giudice, il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto 4 anni e 3 mesi per entrambi. Per l'accusa i due erano responsabili di maltrattamenti nei confronti di 21 tra dottori,infermieri e ostetriche.Tra loro anche la ginecologa Sara, 32 anni,di cui non si sa nulla da 4 anni.