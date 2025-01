Thesocialpost.it - Terlizzi, l’auto sbanda e si ribalta su un fianco: il conducente la chiude a chiave e se ne va

Leggi su Thesocialpost.it

Un’auto finisce fuori strada sulla provinciale 231, vicino, e sisu un. Un passante nota il veicolo e avvisa i vigili del fuoco. La scena è surreale: la Lancia Musa giace sulla carreggiata, chiusa ae senza nessuno a bordo.Leggi anche: Bardonecchia, valanga nell’area sciistica di Vallon Cros: soccorsi in azioneI soccorsiI vigili del fuoco arrivano sul posto e mettono in sicurezza l’area. Poco dopo intervengono anche le forze dell’ordine e un carro attrezzi per la rimozione del mezzo.L’ipotesi più probabile è che ilabbia perso il controllo, sia uscito dale abbia deciso di andarsene senza lasciare traccia. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il veicolo sia stato rubato o se il proprietario si sia allontanato per altre ragioni.