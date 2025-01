Gravidanzaonline.it - Tecniche di rilassamento per favorire il concepimento

Lo stress, la risposta psicologica e fisiologica messa in atto dall’organismo di fronte a situazioni eccessive o pericolose (questa la definizione dell’Istituto Superiore di Sanità), è una delle realtà che più di ogni altra caratterizza la nostra quotidianità. È diventata a tal punto parte del nostro stile di vita che, quasi, non ce ne rendiamo più conto o lo diamo quasi per normale o inevitabile. Eppure le conseguenze di uno stato di stress, specie se cronico, possono essere numerose e significative. Tra queste ci sono anche le possibili cause di infertilità ed è il motivo per cui chi è alla ricerca di una gravidanza o ne sta pianificando una dovrebbe prestare molta attenzione a questo fenomeno. Ponendo particolare attenzione anche alle possibilidiperilcui fare riferimento.