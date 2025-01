Ilrestodelcarlino.it - Striscione davanti al Municipio: il Comune ’R1pud1a’ la guerra

"No alla". Un messaggio che arriva con l’esposizione di una scritta, "Ripudia", con due 1 al posto della lettera "i", con un richiamo diretto ad uno dei primi, e più importanti, articoli della Costituzione italiana. Ildi Correggio con una delibera di giunta, aderisce alla campagna di sensibilizzazione "R1pud1a", promossa da Emergency a difesa dell’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio dellacome strumento di offesa alla libertà dei popoli e di risoluzione delle controversie internazionali. Con questa decisione – già attuata nei giorni scorsi pure a Bagnolo – ilribadisce il suo impegno per la promozione della pace, dei diritti umani, della democrazia e della giustizia sociale. Per sottolineare simbolicamente l’adesione alla campagna, ilha esposto unodedicato sulla facciata del, "un gesto concreto per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della pace e della cooperazione internazionale".