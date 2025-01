Agi.it - Smantellate due delle maggiori piattaforme cybercrime al mondo

Leggi su Agi.it

AGI - L'operazione "Talent", coordinata da Europol con la partecipazionepolizie di otto Paesi, tra cui l'Italia, ha permesso di smantellare duepiù grandidial, "Cracked" e "Nulled", che contavano complessivamente oltre 10 milioni di utenti e rappresentavano una porta d'ingresso neldella criminalità informatica, con un profitto stimato di oltre un milione di euro. In particolare, la perquisizione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di ricostruire - attraverso l'analisichat, della documentazione e dei device - le relazioni tra i membri dell'organizzazione, consentendo di rinvenire numerosi wallet sui quali confluivano i guadagni illeciti una volta convertiti in criptovalute. Gli investigatori hanno sequestrato più di 70 mila dollari in criptovalute, oltre a numerosi dispositivi elettronici e, con la collaborazione del Dipartimento di Giustizia americano e dell'Fbi, hanno reso irraggiungibili sul web i server della piattaforma italiana.