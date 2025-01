Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per Tilburg e Milano: confermato il gruppo degli Europei

La seconda parte della stagione preolimpica dellosta per entrare definitivamente nel vivo, con i prossimi appuntamenti di rilievo in agenda nei weekend centrali di febbraio. Nello specifico si disputeranno le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2024-2025, prima sul ghiaccio di(Paesi Bassi) dal 7 al 9 febbraio e poi al Forum di Assago dal 14 al 16 febbraio.Il direttore tecnico azzurro Kenan Gouadec ha previsto la convocazione di dieci atleti (distribuiti equamente tra settore femminile e maschile) per questo doppio appuntamento ravvicinato del World Tour: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel tra le donne; Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser tra gli uomini.dunque ilche ha preso parte due settimane fa ai Campionatidi Dresda, vincendo il medagliere della rassegna continentale con 4 ori e 11 podi complessivi.