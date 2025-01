Oasport.it - Sei Nazioni Under 20: Italia corsara! Espugnata Edimburgo e battuta la Scozia

Si è appena conclusa all’Hive Stadium dila sfida tra la20 e i pari età dell’, match valevole per la prima giornata del Seidi categoria. Gli azzurrini, guidati da Roberto Santamaria, hanno esordito contro una formazione che arrivava dal successo nel World Rugby U20 Trophy e, dunque, sulle ali dell’entusiasmo. Ecco come è andata.Avvio molto equilibrato, con l’che produce qualcosa in più, mache nei primi minuti riesce a rendersi pericolosa, senza però fare male. Anche gli azzurrini entrano nei 22 avversari, ma anche loro non trovano la zampata vincente. Troppa indisciplina del XV di Santamaria, con sei falli in 16 minuti, e larisale al campo e al 16’ arriva la meta di Billy Allen per il 5-0 iniziale.Al 22’ salva tutto Todaro, che evita un attacco pericoloso degli scozzesi.