Impresaitaliana.net - Screening gratuiti all’Isis Rosario Livatino, l’assessore Viscovo: “Prevenzione priorità imprescindibile”

Ieri, giovedì 30 gennaio, un pomeriggio dedicato alla salutecon l’Ospedale evangelico BetaniaNapoli. «e salute sonoimprescindibili per il nostro territorio. Grazie alla collaborazione con istituzioni scolastiche e realtà sanitarie di eccellenza come l’Ospedale Betania, vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per prendersi cura di sé. Informare e sensibilizzare è il primo passo per ridurre le disuguaglianze in ambito sociale.Cosìalle politiche sociali Mariarcache ieri pomeriggio ha partecipato alla giornata diorganizzata nell’Isisdi Napoli, con l’Ospedale Evangelico Betania e l’associazione EpaC in collaborazione con la VI Municipalità del Comune di Napoli.«L’iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce in un percorso più ampio avviato mesi fa nell’ambito delle politiche sociali territoriali, con l’obiettivo di prevenire e sensibilizzare su tematiche sanitarie , garantendo che nessuno venga lasciato indietro» ha sottolineato