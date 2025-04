Italia protagonista all’Europe Triathlon Duathlon Championships di Rumia

Rumia (POLONIA) (ITALPRESS) – Si chiude l'Europe Triathlon Duathlon Championships Rumia 2025 con un'Italia protagonista che torna a casa con un bottino di sei medaglie: due ori under 23, due argenti assoluti, un bronzo assoluto e il bronzo junior. Dopo il bronzo junior con Gaia Silvestri di questa mattina si sono svolte le gare assolute e under 23.Tra le donne alle spalle della neocampionessa di specialità, la spagnola Maria Varo Zubiri, è dominio azzurro con doppia medaglia assoluta argento e bronzo e un oro Under 23, con Noemi Bogiatto e ad Alice Bagarello rispettivamente seconda (e prima under 23) e terza a completare un podio per due terzi azzurro e tricolore.Davide Menichelli della società K3 Cremona porta l'Italia del Duathlon al maschile una doppia prestigiosa medaglia. L'azzurro con una gara da protagonista, determinata da una splendida frazione di ciclismo, è medaglia d'argento assoluta e medaglia d'oro Under 23.

