Roma-Eintracht Francoforte caos tra tifosi e adesivi neonazisti | 4 romanisti fermati

Una serata quella di ieri che consegna allala qualificazione al play-off di Europa League, grazie alla convincente vittoria contro l’. Una tra Porto e Ferencvaros adesso per i giallorossi, ma in attesa del sorteggio, anche brutte notizie accompagnano il post partita contro i tedeschi. Durante il match, in particolare dopo il gol di Angelino, è stato iltra, con il lancio di petardi e ad altri oggetti tra settore ospiti e Curva Nord, tanto da costringere l’intervento degli steward a fine primo tempo.Scontri che in verità sono iniziati molto prima dei 90? dell’Olimpico, con una vera e propria caccia al tifoso tedesco nei pressi dello stadio. A piazza Lauro De Bosis, proprio di fronte ai bar sul lungotevere ritrovo deigiallorossi, sono comparsi anchesu sfondo giallorosso capeggianti la scritta “Eins zwei drei ASsieg heil”.