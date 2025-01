Lanotiziagiornale.it - Rispediti in Italia i 43 migranti: un altro flop del modello Albania

Se la situazione non fosse seria e drammatica per i costi e l’inutilità delle strutture costruite a Shengjin e Gjader dal governono, e soprattutto perché in ballo c’è il rispetto dei diritti deiche là vengono trasferiti, ci sarebbe veramente da ridere. Giorgia Meloni rimedia il terzo no sul trasferimento deinei suoi centri in.Non sono stati convalidati i trattenimenti di tutti e 43 iche erano stati trasferiti nei giorni scorsi. I giudici hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Ue. I richiedenti asilo saranno trasferiti oggi stesso in. La decisione è della Corte d’Appello di Roma. Erano 49 i(38 bengalesi, 8 egiziani, 2 gambiani, 1 ivoriano) giunti la mattina di martedì scorso in. Dopo un primo screening, anche sanitario erano stati rinviati in5 di loro.