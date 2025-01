Justcalcio.com - Parma-Lecce LIVE 1-2: Pierotti!|Primapagina | Calciomercato.com

2025-01-31 23:22:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com:1-2MARCATORI: 34? rigore Valeri (P), 36? Krstovic (L), 63? Pierotti (L).GOL E AZIONI SALIENTI 80? – Ancorapericolosissimo: Tete Morente si accentra da sinistra e libera il destro, pallone fuori di poco.77? – Altra occasione per il: dopo l’uscita sbagliata di Suzuki Helgason prova la rovesciata, ma non trova il pallone a porta sguarnita.63? – GOL DEL! Pierotti porta avanti gli ospiti: ripartenza letale dei giallorossi innescata da Krstovi che serve il compagno di squadra, l’esterno offensivo argentino arriva in area e insacca con un diagonale basso, 1-2 al Tardini. 50? –vicino al gol: Cancellieri si presenta a tu per tu con Falcone, ma il portiere delsalva il risultato.