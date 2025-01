Biccy.it - Opinioniste di Rai1 e Canale5 sulle corna di Chiara Ferragni: “Tempistiche sospette, pubblicità”

Angelica Montini, presunta amante di Fedez da sette anni a questa parte, è indubbiamente il nome del momento e ieri pomeriggio l’argomento è stato affrontato anche da Alberto Matano a La Vita in Diretta e da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. A commentarlo sono state moltee due di loro, Elenoire Casalegno sue Patrizia Groppelli su, hanno portato avanti un pensiero comune: mossa strategica per spostare l’attenzione pubblica dalla cronaca, al gossip.“Fedez non ne esce benissimo come immagine“, ha esordito Elenoire Casalegno da Alberto Matano. “Io sono d’accordo con chi sostiene che c’è una comunicazione studiata perché, anziché parlare del rinvio a giudizio, si parla solo ed esclusivamente della loro vita privata e dei loro tradimenti. Ma io mi chiedo: ma veramente pensavate che fosse la famiglia perfetta? La vera vita di coppia è un’altra, la quotidianità non è tutta rosa e fiori“.