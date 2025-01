Mistermovie.it - Mister Movie | Russell Crowe Pronto per un Nuovo Thriller d’Azione con “Bear Country” in Australia

, l’attore premio Oscar noto per la sua versatilità e costante impegno nel panorama cinematografico, sta per intraprendere una nuova avventura sul grande schermo. Il suo prossimo progetto,, è undiretto e co-scritto da Derrick Borte, noto per il suo lavoro in Unhinged (2020). La pellicola, basata sul romanzo Strip di Thomas Perry, vedràin un ruolo ad alta tensione, che promette di catturare l’attenzione dei fan del genere.La Trama di “” e il Ruolo diNel film,interpreterà Manco Kapak, un proprietario di club che sogna una vita tranquilla lontano dai riflettori. Tuttavia, i suoi piani vengono distrutti quando unioso rapinatore mascherato invade il suo locale. La storia promette di esplorare i temi della violenza, della vendetta e del cambiamento, mentre il protagonista si trova coinvolto in un’imprevedibile spirale di eventi.