Quifinanza.it - Mercati in balia di banche centrali e trimestrali

Leggi su Quifinanza.it

Si chiude ancora una settimana all’insegna degli acquisti per ifinanziari mondiali che hanno reagito senza scossoni alle decisioni, peraltro scontate, di Fed e BCE.BCE taglia i tassi per sostenere l’economia dell’EurozonaCome ampiamente previsto il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di abbassare i tassi di riferimento di 25 punti base. Il tasso sui depositi passa dal 3% al 2,75%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dal 3,15% al 2,90%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale dal 3,40% al 3,15%.La decisione, spiegano da IG Italia, è stata giustificata dal processo di disinflazione nella Zona Euro che si trova sul sentiero per raggiungere il target del 2% nel corso dell’anno. Secondo gli esperti della BCE le condizioni finanziarie sono ancora rigide e subiscono ancora gli effetti dei passati rialzi dei tassi (il cosiddetto ritardo di trasmissione della politica monetaria sull’economia reale).