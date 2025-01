Martín Anselmi, chi è l’ex aspirante giornalista (e fanatico di Bielsa) che allena il Porto

Leggi su Sportface.it

Giovedì scorso mentre il Cruz Azul gli intimava di presentarsi al lavoro al centro sportivo del club “per adempiere agli impegni contrattuali”, Martinera in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Madrid dove avrebbe poi incontrato la dirigenza del. In una settimana sono successe tante cose: lunedì il tecnico argentino è stato ufficializzato come successore di Vitor Bruno alla guida dei Dragoes e il giorno stesso si è presentato in conferenza stampa al fianco dell’uomo che più di tutti lo ha voluto, Andre Villas Boas, attuale presidente della prossima avversaria della Roma al playoff di Europa League. Ieriha debuttato alla guida delnel torneo Uefa e ha battuto 1-0 il Maccabi Tel Aviv con un gol di Nico Gonzalez. Presto per vedere cambiamenti drastici sul gioco, eppure nel post gara Zarko Lazetic, tecnico degli israeliani, ha ammesso: “Oggi è sembrato di giocare più contro il Cruz Azul che contro il”.