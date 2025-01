Magia fascino e stupore per il nuovo atrio della Mai Carnevali | Restituito alla città lo scrigno della cultura

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Bergamo festeggia la restituzionee ai suoi cittadini delScamuzzianobiblioteca Angelo Mai e lo fa con un’inaugurazione che ha chiamato a raccolta non solo le istituzioni ma anche tanti cittadini che, nella serata di venerdì 31 gennaio, hanno voluto ammirare il rinnovato ingresso dell’edificio storico conosciuto e riconosciuto a livello nazionale e internazionale non solo perché custode di un patrimonio di inestimabile valore, ma anche per le sue bellezze architettoniche.Un vero e proprio gioiello che fa grande il capoluogo, incastrato peraltro in un contesto di assoluto pregio, nel cuore diAlta e nel perimetro di Piazza Vecchia, che è tornato a splendere e non solo per i giochi di luci e colori di video mapping voluti ddirezionebiblioteca e dal Comune di Bergamo, e che rientrano nel processo di riqualificazione e anche di innovamentoMai stessa, ma anche per l’intervento di restauro conservativo voluto proprio dall’amministrazione comunale.