Lo scoop che gela la sinistra | Meloni informò Mattarella prima del video contro le toghe rosse

Il grande sfogo, la mossa che aviene considerata scorretta, aggressiva, minacciosa, da parte del presidente del Consiglio Giorgia. che in unaveva attaccato i giudici politicizzati per l’inchiesta sul caso Almasri, è arrivato dopo una corretta dinamica istituzionale:fu avvisato, come presidente del Csm e della Repubblica. Il che non significa che fosse d’accordo, ma che la “difesa” della premier dall’assalto dei giudici avesse avuto un prologo nella giusta sede istituzionale. Alla faccia dell’opposizione che aveva sbraitato sulla necessità di passare per il Parlamento.Ildellae la “visita” aLoè del “Messaggero” e del “Corsera”:aveva avvisato ed incontrato segretamente martedì scorso nel primo pomeriggio il Capo dello Stato Sergiodi rivolgersi intorno alle 17 in unagli italiani ed appena ricevuta l’informativa di iscrizione nel registro degli indagati, firmata dal procuratore Francesco Lo Voi per favoreggiamento e peculato.