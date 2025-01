Quotidiano.net - L'eyeliner color rame, per illuminare lo sguardo in modo sofisticato e versatile

Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. E una recente dimostrazione, in tal senso, è stata data da Kate Winslet sul red carpet di Hollywood, dove ha incantato tutti con unmetallico. Questo accorgimento, applicato sopra una base di smokey eye morbido e neutro e sapientemente posizionato lungo l'attaccatura interna dell'occhio, ha creato un contrasto delicato, ma deciso, con i suoi occhi chiari, esaltandone la brillantezza e l’intensità. Un tocco semplice, ma d’effetto, che ha catturato subito l'attenzione. Una scelta estetica che, a quanto si è visto anche in altre occasioni mondane, è stata adottata pure da Rihanna, Gigi Hadid, Kendall Jenner e Zendaya. Come usare l’ramato La make-up artist Lisa Eldridge, che lavora spesso con Kate Winslet, sottolinea come questa tonalità sia ideale per definire losenza risultare troppo pesante.