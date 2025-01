Esports247.it - Leisure Suit Larry III, uno dei più belli della saga di Larry Laffer | Operazione Nostalgia

Per questo secondo appuntamento con “” ho scelto un titolo che è riuscito a stupirmi nonostante la barriera linguistica dell’epoca. Questo titolo è uscito lo stesso annomia nascita, ed è stato uno dei primi giochi a cui ho giocato nel mio glorioso 386 e che mi ha fatto innamorare dei videogiochi. Nel lontano 1989, quando il mondo del gaming era ancora giovane (e non si chiamava così) e i personal computer cominciavano a popolare le case dei più fortunati, Sierra On-Line (attuale Sierra Entertainment) lanciava uno dei capitoli più memorabilidiIII: Passionate Patti in Purof the Pulsating Pectorals. Un titolo lungo, particolare e perfettamente rappresentativo di quello che il gioco prometteva: una miscela irriverente di comicità, avventura e donne che faranno perdere la testa al povero