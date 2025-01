Movieplayer.it - L'Arte della Gioia: trailer per la nuova serie Sky di con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi

La miniandrà in onda a fine febbraio su Sky e in streaming su Now e ha per protagonista la giovane Tecla Insolia Sky ha diffuso in streaming il nuovode L', minidiretta daGolino, liberamente adattata dall'omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all'estero. La miniracconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfanaSicilia rurale di inizio '900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto, che la porterà a lottare per la sua emancipazione e la sua felicità, sbaragliando le leggi dei padroni che hanno già .