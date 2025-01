Ilnapolista.it - La Juventus ha assecondato e sostenuto Motta in tutto, ora il tecnico non può più sbagliare (Gazzetta)

Ladello Sport scrive del momento dellae della pazienza nei confronti di Thiagoche si sta esaurendo. Ormai, ilbianconero “ha finito tutti i bonus”.si è giocato tutti bonus. È consapevole che non può piùScrive la:Gli oltre duecento milioni spesi sul mercato si sono trasformati in fischi e seggiolini dello Stadium abbandonati prima del novantesimo. Dall’entusiasmo estivo alla delusione invernale.Leggi anche: Thiagoè già stato esonerato dal popolo dellaLanon andava così piano in campionato (37 punti) da quattordici anni e dall’era Delneri. E se il 2024 è finito male, il 2025 è cominciato peggio. Il gennaio della Signora è da film horror: solo una vittoria (contro il Milan) in sette incontri tra Supercoppa, Serie A e Champions.