Anteprima24.it - Incredibile a Napoli, ha riaperto la funicolare di Chiaia: era chiusa da 28 mesi

Tempo di lettura: < 1 minutoStupore, sorpresa, incredulità: haladi. L’annuncio in sordina, dal sindaco Manfredi. Erada 28, per la revisione ventennale. “Ma è vero?” il commento più ricorrente. Sì, tutto vero. Prima corsa alle 16 di oggi. Ultima alle 22. Da domani si riparte alle 7, il notarile annuncio Anm dai social.Profilo basso, niente fanfare dal Comune di. Nessuna inaugurazione in pompa magna. Meglio evitare. Ma si sottolinea il rinnovo totale dei motori, di fune in acciaio ad alta resistenza, di argani, parti elettriche, telematica e software dell’impianto. “Con carrozze più sicure e più capienti” evidenzia l’amministrazione.E si comunica il ritorno dell’orario prolungato nel fine settimana. Fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato, e fino alle 00.