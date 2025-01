361magazine.com - Grande Fratello, i messaggi aerei per Lorenzo, che ritrova il sorriso

, in puntataha avuto un momento di sconforto ma a farlo tornare a sorridere ci pensano le ‘Lolliners’– Un gruppo di gieffini poco prima dell’ora di pranzo si sono riuniti in giardino a chiacchierare con Maria Teresa Ruta che ha parlato loro dei suoi genitori e di Roberto e i viaggi. Mentre si trovavano insieme sono stati avvistati dueper, che ieri in puntata è stato ripreso e ha avuto dei momenti poco sereni culminati con un faccia a faccia con Helena.Sconfortato ha passato la notte a sfogarsi con Shaila e poi anche con Giglio.Leggi anche–>Spolverato furioso con Tommaso: lite dopo la puntata tra i due gieffiniOggi però gli è tornato ilgrazie alle fan che gli hanno inviato duecon uno. In uno si legge: “SEI IL NOSTRO ORGOGLIO ?? #LOLLINERS+SISTERG”.