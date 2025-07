Ecografie dai medici di famiglia solo uno su nove accetta di farle

In un panorama sanitario in continua evoluzione, la sperimentazione regionale a Firenze rappresenta una svolta significativa: solo uno su nove medici di famiglia ha accolto l'invito a effettuare ecografie direttamente in ambulatorio. Questo scenario solleva importanti domande sulla partecipazione e sulle sfide del sistema sanitario. Con 320 professionisti coinvolti, il progetto apre nuove strade per un'assistenza più vicina ai bisogni dei pazienti, ma anche svela le resistenze che ancora frenano il cambiamento.

Firenze, 10 luglio 2025 – Fra tre settimane partirà , con una pattuglia ridotta rispetto alle attese, la sperimentazione sanitaria che farà da apripista in Italia. Solo 320 medici di famiglia – su 450 previsti – hanno aderito al bando regionale per la presa in carico dei pazienti cronici. Il progetto prevede che i medici effettuino direttamente in ambulatorio esami e controlli, e si lega a un meccanismo premiale: chi prende in carico tra 70 e 120 pazienti cronici all’anno, riducendo le richieste di prestazioni specialistiche e strumentali riceverà un bonus aggiuntivo. Dei due milioni di euro stanziati per un anno, ne verranno spesi poco più della metà . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecografie dai medici di famiglia, solo uno su nove accetta di farle

In questa notizia si parla di: medici - famiglia - ecografie - nove

Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio" - Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti.

Ecografie dai medici di famiglia, solo uno su nove accetta di farle; Medici di famiglia, ecco il documento riservato che porta a una svolta epocale | Milena Gabanelli; SIMG – Oltre 3500 Medici di Medicina Generale a congresso a Firenze per disegnare il futuro della sanità territoriale. Il 70% è under 40. Innovazione e formazione per le cure territoriali.

Ecografie dai medici di famiglia, solo uno su nove accetta di farle - Chiuso il bando: in tutta la regione hanno partecipato alla selezione circa 320 dottori su 2700 Entro venti giorni saranno pubblicate le graduatorie e la sperimentazione partirà negli ambulatori ... Scrive lanazione.it

Nuovi medici di famiglia, per loro la sfida è sul territorio - Sono 15 quelli di medicina generale formatisi alla scuola della Provincia di Trento e la sanità trentina conta moltissimo su di loro ... Come scrive rainews.it