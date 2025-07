Addio allo storico negozio di riparazione di biciclette | L' immobile è in vendita

Dopo 15 anni di passione e dedizione, lo storico negozio di riparazione biciclette ‘Non Solo Bici’ in via Arianuova chiude i battenti. L'immobile 232 è ora in vendita, offrendo un’opportunità unica a chi desidera investire nel cuore della tradizione ciclistica locale. Con circa tre mesi residui per usufruire dei servizi di Luca Simonetto, il passato si avvicina alla fine, ma il futuro potrebbe riservare nuove avventure per appassionati ed imprenditori.

Imminente chiusura per lo storico negozio di riparazione cicli ‘Non solo bici’, che al civico 62 di via Arianuova ha visto trascorrere gli ultimi 15 anni di attività. Ci saranno ancora poco più di tre mesi per poter fruire ancora dei servizi di Luca Simonetto, gestore, che preannuncia il prossimo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: storico - negozio - riparazione - addio

