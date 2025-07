Faccia a faccia tra gaal e the mule | anticipazioni sulla terza stagione di foundation

Preparatevi a un confronto epico tra Gaal e The Mule, protagonisti della terza stagione di Foundation, la serie di successo di Apple TV+ ispirata ai libri di Isaac Asimov. Ambientata 152 anni dopo gli eventi precedenti, questa stagione ci svela una Fondazione in continua evoluzione e un Impero Cleon alle prese con nuove sfide. Tra alleanze inaspettate e battaglie di potere, il futuro dell'universo si decide proprio ora, lasciandoci con un'anticipazione che promette colpi di scena sorprendenti.

La terza stagione di Foundation, la serie televisiva prodotta da Apple TV+ e ispirata ai romanzi di Isaac Asimov, si presenta come un’evoluzione significativa rispetto alle stagioni precedenti. Ambientata circa 152 anni dopo gli eventi della seconda stagione, questa nuova fase approfondisce la crescita della Fondazione e il mutamento dell’Impero Cleon, ora governato da una nuova generazione di cloni. Il ritorno dei personaggi principali, tra cui Jared Harris nel ruolo del matematico Hari Seldon e Lou Llobell come Gaal Dornick, si accompagna all’introduzione di un antagonista di grande impatto: The Mule. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it