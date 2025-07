Caldo estremo Croce Rossa in bici per scongiurare infarti

Con l’arrivo del caldo estremo, la Croce Rossa di Ascoli si mobilita ancora una volta, sfidando le temperature elevate per proteggere cittadini e turisti. Dal 15 luglio al 20 agosto, i volontari in bici elettriche presidieranno il centro storico, pronti a intervenire in caso di emergenza. Un impegno che dimostra come, anche sotto il sole più cocente, il cuore della comunità batte forte. Perché la sicurezza non va mai in vacanza.

Ascoli, 10 luglio 2025 – Anche quest'anno dal 15 luglio al 20 agosto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana collaborerà con il Comune di Ascoli per presidiare le vie del centro storico e le zone di maggiore afflusso locale e turistico, al fine di svolgere un efficace servizio di emergenza sanitaria. Tutto questo è possibile grazie ai volontari e a ll'utilizzo di bici elettriche e con il continuo contatto telefonico con la Centrale Operativa del 112118. Questa simbiosi darà modo ai volontari di essere velocemente nel luogo dell'emergenza, anche nelle caratteristiche rue della città, dove l'ambulanza avrebbe grosse difficoltà di accesso.

