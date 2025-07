Delitto di Garlasco non c' è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue Cosa resta ancora da analizzare

Il delitto di Garlasco continua a riservare misteri e interrogativi. Nonostante le prime analisi abbiano confermato la presenza esclusivamente di sangue di Chiara Poggi sul tappetino, restano ancora numerosi dettagli da chiarire. La strada verso la verità si fa complessa, ma ogni frammento di prova potrebbe essere decisivo per fare luce su un caso che ha sconvolto l’Italia. È fondamentale attendere i prossimi sviluppi, perché...

Garlasco, 10 luglio 2025 – "Lo si sapeva già , è tutto e solo sangue di Chiara". Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, commenta così i primi risultati delle analisi sui campionamenti effettuati venerdì scorso nell'incidente probatorio in corso per la riaperta indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. "Devono essere fatti ulteriori approfondimenti – precisa Capra – per scrupolo, perché non ci si accontenta mai del primo esito, che per essere scientificamente accettabile deve essere ripetibile, a riprova. Anche perché ci sono minime tracce di un possibile inquinamento, non interpretabile né significativo".