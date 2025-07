Come il successo di dragon trainer si avvicina al secondo film più redditizio della saga

Il successo di "How to Train Your Dragon" in versione live-action, diretto da Dean DeBlois e uscito nel giugno 2025, sta sorprendendo il mondo del cinema. Con incassi che si avvicinano al secondo film più redditizio della saga, questa pellicola si conferma come una delle grandi affermazioni dell’anno. La sua capacità di conquistare pubblico e critica testimonia il potere di un classico rivisitato in chiave moderna, consolidando il suo posto tra i titoli più ...

il successo del remake live-action di how to train your dragon nel 2025. Il film How to Train Your Dragon in versione live-action, diretto da Dean DeBlois, sta ottenendo risultati eccezionali al box office, avvicinandosi a superare il secondo incasso più alto della saga. La pellicola, uscita nel giugno 2025, ha già dimostrato di essere una delle maggiori affermazioni cinematografiche dell'anno, consolidando la sua posizione tra i titoli più redditizi degli ultimi anni. andamento e performance al botteghino. risultati iniziali e crescita continua. Con un'apertura da 197,8 milioni di dollari in tutto il mondo, il film ha subito mostrato un forte interesse da parte del pubblico.

