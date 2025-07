Strage di Corinaldo Andrea Cavallari in fuga | il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea

Una fuga audace e misteriosa: Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, potrebbe aver scelto l'Est Europa per sfuggire alla giustizia. Tra cellulare sequestrato e contatti albanesi, il suo tentativo di evadere si fa sempre più concreto, proprio nel giorno della sua laurea. Ma quali segreti si nascondono dietro questa evasione? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. Il componente della banda dello spray, che deve scontare 11 anni e.

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

Una fuga ben pianificata. Per questo si ipotizza che qualcuno abbia aiutato Andrea Cavallari, in carcere per la strage di Corinaldo, di cui non si hanno più tracce dalla settimana scorsa. La Procura di Bologna ha aperto anche un fascicolo per favoreggiamento. Vai su Facebook

Strage Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga, irreperibile anche la fidanzata. Cosa sappiamo - Il 26enne, uno dei componenti della banda che nel dicembre 2018 aveva provocato sei vittime all'interno della discoteca Laterna Azzurra, è evaso dal carcere dopo la discussione di laurea lo scorso 3 l ... Da tg24.sky.it