ascoli nella villa blindata del boss marino venivano gestiti chili di droga che fruttavano 60mila euro al mese

Ascoli si sveglia sotto shock: una maxi operazione della Polizia di Stato ha sgominato un pericoloso sodalizio criminale che gestiva ingenti quantità di droga nella villa blindata del boss Marino, generando un profitto di 60mila euro al mese. La lotta alla criminalità non si ferma: scopriamo insieme i dettagli di questa impegnativa operazione e come le forze dell’ordine stanno contrastando il crimine sul territorio.

ASCOLI Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato che ha eseguito ieri all?alba 14 misure cautelari (12 in carcere e 2 arresti domiciliari) per associazione per delinquere finalizzata al. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it