La casa degli orrori di Jesi | Violenze su noi pazienti psichiatrici Anche abusi sotto la doccia

Un orrore senza precedenti scuote Jesi: questa notte si sono svelati gravissimi abusi e violenze ai danni di pazienti psichiatrici nella cosiddetta "casa degli orrori". Tra schiaffi, privazioni e abusi, emerge un quadro sconvolgente che richiede giustizia e chiarezza. La vicenda ci interpella tutti: come è stato possibile un simile inferno in un luogo di cura e speranza?

Jesi (Ancona), 10 luglio 2025 – Punizioni corporali se non ubbidivano con “schiaffi e pugni”, pasti fatti saltare, lasciati al freddo perché “i termosifoni li spegnevano” e poi offese, dispetti, privati dello shampoo per i capelli e delle scarpe per uscire. E’ quanto emerso nel processo di ieri sulla presunta casa degli orrori di Jesi, in via del Verziere, dove pazienti psichiatriche sarebbero state maltrattate e abusate sessualmente da moglie e marito (solo all’uomo sono contestati gli abusi) che avevano una sorta di gestione della cohousing. A giudizio, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, ci sono Franco Frantellizzi, 87 anni, e Dina Mogianesi, 79 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La casa degli orrori di Jesi: “Violenze su noi pazienti psichiatrici. Anche abusi sotto la doccia”

