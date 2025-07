La top 15 dei giovani brianzoli pronti a scalare il Pd | gli under 45 che aspettano solo un segnale da Elly Schlein

La sfida tra giovani talenti brianzoli e il cuore pulsante della politica italiana si fa sempre più avvincente. Questi under 45, pronti a scalare il Pd, attendono solo un segnale da Elly Schlein, decisa a rivedere i tempi del congresso. Mentre il Nazareno si prepara a una svolta, il loro ruolo potrebbe essere determinante per definire il futuro del partito. La partita è appena iniziata, e il loro entusiasmo potrebbe fare la differenza.

Elly Schlein vuole anticipare il congresso del Pd al prossimo gennaio. Voci sempre più insistenti dal Nazareno dipingono la segretaria nazionale fortemente irritata nei confronti della minoranza riformista, che dopo il flop dei referendum ha alzato il tono della polemica interna. Non si tratta di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

