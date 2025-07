Crema sotto i ferri i viadotti sui fiumi Adda e Serio | disagi all’orizzonte

L’arrivo della stagione dei ponti porta con sé anche un inevitabile aumento di disagi per chi si sposta lungo le grandi vie di Cremona. Con i lavori di ristrutturazione sui ponti di Adda e Serio, previste chiusure e sensi alternati, la mobilità sarà messa a dura prova. A partire dal 21 luglio, il ponte sulla Rivoltana a Rivolta d’Adda sarà interessato da importanti interventi: ecco cosa aspettarsi e come affrontare questa sfida.

Crema (Cremona) – Sta per arrivare la stagione dei ponti e, di conseguenza, del disagio di chi viaggia a motore. I ponti su Adda e Serio stanno per essere ristrutturati pesantemente a costi elevati per la comunità che comprendono anche un dispendio di tempo notevole per ovviare alla chiusura degli stessi. Si parte il 21 luglio con il ponte sulla Adda a Rivolta d’Adda, sulla Rivoltana. Sarà instaurato il senso unico alternato per permettere l’allestimento del cantiere che permetterà l’adeguamento statico del ponte stesso. I lavori si protrarranno fino all’autunno. Ieri intanto è stata definita la gara per le migliorie da apportare al ponte sul Serio che unisce Sergnano con Casale Cremasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, sotto i ferri i viadotti sui fiumi Adda e Serio: disagi all’orizzonte

In questa notizia si parla di: adda - crema - serio - sotto

Il Serio sale e fa paura, Crema col fiato sospeso; Cremasco, esondazione del fiume Serio. Ponti chiusi e persone portate in salvo a Vidolasco; Crema violenta: accoltellato un giovane in via Cadorna, lungo il Serio.

Allerta maltempo: paratie lungo l’Adda a Lodi, gommoni sul Serio nel Cremasco - Il Giorno - A Ricengo la Casetta della rana rossa è andata sotto, a Crema, lo Zanzibar si è allagato. Da ilgiorno.it

Strade chiuse per smottamenti. Adda e Serio osservati speciali - Il Giorno - a Crema è franata una parte di via Piacenza e la strada per Ripalta Nuova resterà chiusa da via Allocchio ... Riporta ilgiorno.it