Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dall' 11 al 13 luglio

Preparatevi a vivere un weekend all'insegna di gusto e allegria a Salerno e provincia! Dal 11 al 13 luglio, il centro storico si trasforma nel palcoscenico di eventi imperdibili, tra la festa della pizza a Montecorvino e tante sagre locali. Un'occasione perfetta per scoprire sapori autentici, ascoltare musica dal vivo e divertirsi in famiglia o con amici. Non lasciatevelo sfuggire: queste giornate promettono magia e buonumore!

Il centro storico si accende di profumi e allegria con la terza edizione della Festa della Pizza Montecorvinese, in programma dal 10 al 13 luglio. Quattro serate all’insegna dei sapori locali, musica dal vivo e divertimento gratuito per tutti. Dalla pizza “paesana” alle versioni senza glutine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

