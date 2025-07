Von der Leyen affronta il voto di sfiducia | un anno di leadership sotto accusa

A un anno dalla sua riconferma, Ursula von der Leyen si trova al centro di una crisi politica che mette in discussione la solidità dell’Unione europea. Oggi, il voto di sfiducia al Parlamento europeo rappresenta più di una semplice formalità: è un segnale chiaro delle tensioni interne e delle sfide che la leadership europea deve affrontare. In questo scenario, la stabilità dell’UE appare sempre più fragile e incerta.

A un anno dalla sua riconferma, Ursula von der Leyen si trova al centro di un terremoto politico che scuote il cuore dell’Unione europea. Oggi, a mezzogiorno, il Parlamento europeo voterà la mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione e il suo collegio, un voto che, salvo clamorosi colpi di scena, non porterà alla caduta dell’esecutivo ma che certifica una profonda crisi di fiducia e unità nel momento più delicato dei negoziati sui dazi con gli Stati Uniti e dell’impegno per la pace in Ucraina. La mozione, promossa dall’europarlamentare romeno Gheorghe Piperea e sostenuta da gruppi dell’estrema destra e dei sovranisti, contesta a Von der Leyen diverse questioni, dallo scandalo Pfizergate al mancato coinvolgimento del Parlamento nello strumento Safe del piano europeo di riarmo, fino alle presunte interferenze elettorali tramite l’applicazione del Digital Service Act. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Von der Leyen affronta il voto di sfiducia: un anno di leadership sotto accusa

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

#FratellidItalia non voterà la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen sul caso #Pfizergate #Lega e #M5S voteranno a favore della sfiducia. ? Voto previsto il 10 luglio a Strasburgo. Vai su X

Strasburgo, Orban lancia un duro messaggio alla Predidente Von Der Leyen prima del voto di sfiducia: "Time to go!" Vai su Facebook

