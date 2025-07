Omicidio Villa Pamphili venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma Cosa succede adesso

Roma è ancora sotto shock dopo la tragica scoperta a Villa Pamphili, che ha coinvolto Anastasia Trofimova e la sua piccola Andromeda. Le indagini, guidate dalla Procura, si sono concentrate su Francis Charles Kaufmann, arrestato in Grecia con l’accusa di aver commesso un efferato duplice omicidio. La vicenda sta facendo tremare la città, e ora ci chiediamo: quali saranno i prossimi passi della giustizia in questa drammatica vicenda?

Nelle prime settimane di giugno 2025 Roma è stata scossa dalla vicenda tragica che ha visto protagonista Anastasia Trofimova, una giovane donna russa, e la sua bambina di un anno, Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno acceso i riflettori sul compagno di Anastasia, Francis Charles Kaufmann, arrestato in Grecia con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è atteso in Italia nei prossimi giorni per essere sottoposto a interrogatorio di garanzia e test del DNA. Nel corso delle indagini sono emersi dettagli inquietanti: i corpi erano in avanzato stato di decomposizione e, pur in assenza di segni evidenti di violenza, alcune lesioni al collo di Anastasia farebbero ipotizzare uno strangolamento.

