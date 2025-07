Cena e sogni sotto le stelle | quasi pronta la ‘bubble room’

A Modigliana, tra sogni e stelle, sta per nascere una sorpresa che trasforma il cielo in un letto: la 'Bubble Room'. Dopo la presentazione ufficiale, l'attesa è giunta al culmine, con prenotazioni già aperte e tutte le carte in regola. Immaginate di addormentarvi sotto un cielo stellato, circondati dalla natura e dalla storia, vicino alla chiesa di San Savino. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, perché il sogno sta per diventare realtà .

Modigliana (Forlì), 10 luglio 2025 – “Abbiamo già fatto la presentazione ufficiale della nostra ‘ Bubble room ’ – spiega il 73enne Giuseppe Samorì – ma mancano ancora alcuni passaggi burocratici. Sono però aperte le prenotazioni con conferma per quando tutte le pratiche saranno espletate, due settimane circa”. Così anche a Modigliana si potrà dormire in una bolla sotto le stelle, vicino alla chiesa di San Savino, sulla strada del monte Trebbio a 7 km dal paese e 467 metri sul livello del mare. Si tratta di una struttura nata in Francia, subito diffusasi all’estero, di gran moda anche in Italia realizzata con materiali trasparenti, resistenti e anti-appannamento, collocata in luoghi isolati per garantire la privacy, che permette di godere di una vista panoramica mozzafiato, in questo caso da Cesenatico a Ravenna, sia della natura circostante che del cielo stellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena e sogni sotto le stelle: quasi pronta la ‘bubble room’

In questa notizia si parla di: sotto - stelle - bubble - room

SOTTO LE STELLE IN PIAZZA GRANDE! Il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni! Milan sconfitto all’Olimpico - Sotto le stelle di Piazza Grande, il Bologna celebra un trionfo atteso da 51 anni, conquistando la Coppa Italia.

NUOVA BUBBLE ROOM Solo con il pernottamento nella nuova Bubble Room, da lunedì a venerdì, l’ingresso in piscina é incluso Potrai rilassarti sotto le stelle di notte e rinfrescarti in acqua di giorno ? Vieni a provare un’esperienza nuova! Per info e pr Vai su Facebook

Vista sulle colline, relax sotto le stelle e vasche idromassaggio. La Bubble Room è la nuova frontiera dell'ospitalità ; Glamping, cos'è? Dove Dormire in una Bubble room; Bubble Room: dormire sotto le stelle a un’ora da Milano.

Vista sulle colline, relax sotto le stelle e vasche idromassaggio. La Bubble Room è la nuova frontiera dell'ospitalità - A Casteldelci inaugura la “Bubble Room Experience”, una nuova dimensione dell’ospitalità immersiva: immersa in 10mila metri quadrati di pineta privata, la struttura si affaccia su un panorama mozzafia ... riminitoday.it scrive

Bubble room: come dormire in una bolla sotto le stelle - Scoprilo trascorrendo una notte in una bubble room. Secondo donnamoderna.com