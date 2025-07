Corriere ucciso il padre | Difficile sopravvivere a questo atto disumano

Un atto di violenza che scuote le coscienze e mette in discussione i nostri valori più profondi. La tragica scomparsa del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio, ucciso in circostanze ancora misteriose, ha aperto un doloroso capitolo nella giustizia italiana. Oggi, davanti alla Corte di Grosseto, si cerca di fare luce su questo caso inquietante, sperando che giustizia prevalga e il silenzio venga spezzato.

Grosseto, 10 luglio 2025 – E' iniziato ieri il processo di fronte alla Corte di Assise di Grosseto (Sergio Compagnucci presidente, Agnieszka Karpinska a latere) per la rapina, l'uccisione e l'occultamento del cadavere del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio (nella foto), 40 anni, che il 22 maggio 2024 scomparve con un carico di borse Gucci da 500.000 euro nella zona dell'Amiata e poi fu trovato strangolato e gettato in fondo a un pozzo il 26 giugno successivo in una villa ad Arcidosso. A processo Emre Kaja, turco, 29 anni; Klodjan Gjoni, albanese, 34 anni; Ozgur Bozkurt, 44 anni, anche lui della Turchia.

